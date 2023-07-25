Названа причина возгорания электрички в Подмосковье

Проводится проверка по факту произошедшего.

Предварительной причиной возгорания вагона крыши электрички в подмосковном Солнечногорске стало короткое замыкание. Об этом сообщили в московской межрегиональной транспортной прокуратуре.

Инцидент случился накануне поздно вечером на железнодорожной станции Подсолнечная. Так, в результате замыкания произошел обрыв контактного провода. Пассажиры были эвакуированы до прибытия пожарных, пострадавших нет. Возгорание было быстро ликвидировано. По данному факту проводится проверка.

«Прокуратура установит все обстоятельства происшествия, при наличии оснований примет меры реагирования», — говорится в сообщении ведомства.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, жуткая авария произошла на железнодорожных путях в Индонезии — на острове Ява пассажирский поезд протаранил грузовик. От удара и возникшего пожара пострадали около десяти пассажиров поезда.