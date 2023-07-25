В Петербурге арестовали организатора прогулки на яхте, затонувшей в Финском заливе

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В результате произошедшего погиб один человек. К ответственности привлечен и капитан судна.

Фото, видео: Telegram / Официальный канал Северо-Западной транспортной прокуратуры / sztproc; 5-tv.ru

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В Санкт-Петербурге суд отправил в СИЗО организатора прогулки на яхте, которая затонула в Финском заливе. Ему инкриминируют оказание услуг, которые не отвечали требованиям безопасности. Максимальное наказание по этой статье — шесть лет колонии. Ранее под стражу взяли и капитана судна.

Прогулочная яхта затонула 21 октября во время рейса из Кронштадта в Петербург. В результате инцидента скончался один из пассажиров.

По версии следствия, организатор прогулки и капитан не имели права брать на борт пассажиров, поскольку знали, что яхта долгое время не эксплуатировалась и технически неисправна.

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