В Петербурге арестовали организатора прогулки на яхте, затонувшей в Финском заливе

В Санкт-Петербурге суд отправил в СИЗО организатора прогулки на яхте, которая затонула в Финском заливе. Ему инкриминируют оказание услуг, которые не отвечали требованиям безопасности. Максимальное наказание по этой статье — шесть лет колонии. Ранее под стражу взяли и капитана судна.

Прогулочная яхта затонула 21 октября во время рейса из Кронштадта в Петербург. В результате инцидента скончался один из пассажиров.

По версии следствия, организатор прогулки и капитан не имели права брать на борт пассажиров, поскольку знали, что яхта долгое время не эксплуатировалась и технически неисправна.