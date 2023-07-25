В турецком Кемере лесные пожары вплотную подошли к отелям

Эфирная новость 172 0

Бороться с огнем местным спасателям помогают два российских самолета-амфибии.

Фото, видео: www.globallookpress.com; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Турецкий Кемер может экстренно прервать туристический сезон. Мощные пожары вплотную подошли к отелям. Леса горят всего в нескольких километрах от курорта, где традиционно много отдыхающих из России. Они жалуются, что в гостиницах периодически возникают проблемы с электричеством. Но людей пока не эвакуировали. Всего огонь охватил три провинции.

«Мы сейчас находимся в Кемере. Вокруг гарь, дым. Очень много дыма. Вот там гора. Она была видна. Но сейчас там просто дым. Ее не видно. Уже эвакуировали госпиталь», — рассказывает туристка Полина Куренкова.

По данным турецких властей, в тушении природных пожаров участвуют 25 тысяч человек, а также более ста вертолетов и самолетов, в том числе МЧС России. Наша авиация прибыла в республику по поручению Владимира Путина после запроса от Анкары.

+21° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
90.49
0.11 100.36
-0.30
Богатство души обретается путем ее очищения: китайский совет дня на вторн...

Последние новости

12:10
Бой с полигонами: в России будут по-новому сражаться со свалками
11:47
Гонят на убой: ВСУ катастрофически быстро теряют боевую технику
11:35
До тысячи в час: в Москве подорожает парковка возле больниц
11:31
Россиян в Турции призывают не покидать отели из-за пожаров
11:23
«Выбора нет»: чем грозит провал контрнаступления ВСУ Байдену
11:17
Российские бойцы уничтожили на Украине замаскированный словенский танк M-55S

Сейчас читают

Наряду с Чайковским и Шаляпиным: в Москве появится музей Мити Фомина
«Как после разряда электрическим током»: можно ли выжить после удара молнии
Маленькое чудо: что важно знать о процедуре ЭКО и можно ли выбрать пол ребенка
«В моей жизни есть две легенды» — Алла Рид о работе с Градским, становлении в профессии и женском прочтении Высоцкого

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео