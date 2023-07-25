Несколько африканских государств подверглись серьезному давлению США.

Запад пытался помешать проведению предстоящего саммита «Россия — Африка», который должен состояться в Санкт-Петербурге. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, многие государства Африки подверглись сильному давлению со стороны США.

«Французские посольства не дремали и не дремлют до сих пор, и другие западные представительства пытаются вносить свою толику в эти усилия, чтобы воспрепятствовать проведению этого саммита, воспрепятствовать представительству африканских государств на этом саммите», — заявил Песков.

Второй саммит и экономический и гуманитарный форум «Россия — Африка» пройдет 27–28 июля в Санкт-Петербурге. На нем планируется утвердить план действий Форума партнерства между Москвой и африканским континентом до 2026 года.

Напомним, первый саммит Россия — Африка прошел в Сочи в 2019 году.

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