«Посольства не дремлют»: как Запад пытался помешать проведению саммита «Россия — Африка»

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 141 0

Песков: Запад препятствовал саммиту в Петербурге, оказывая давление на страны Африки

«Посольства не дремлют»: как Запад пытался помешать проведению саммита «Россия — Африка»

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

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Несколько африканских государств подверглись серьезному давлению США.

Запад пытался помешать проведению предстоящего саммита «Россия — Африка», который должен состояться в Санкт-Петербурге. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, многие государства Африки подверглись сильному давлению со стороны США.

«Французские посольства не дремали и не дремлют до сих пор, и другие западные представительства пытаются вносить свою толику в эти усилия, чтобы воспрепятствовать проведению этого саммита, воспрепятствовать представительству африканских государств на этом саммите», — заявил Песков.

Второй саммит и экономический и гуманитарный форум «Россия — Африка» пройдет 27–28 июля в Санкт-Петербурге. На нем планируется утвердить план действий Форума партнерства между Москвой и африканским континентом до 2026 года.

Напомним, первый саммит Россия — Африка прошел в Сочи в 2019 году.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Путин назвал связи России и Африки прочными и доверительными.

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