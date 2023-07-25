Снова насилие: заведут ли новое дело на вокалиста Rammstein?

Кто и в чем снова обвиняет знаменитость?

Никакого расследования в отношении вокалиста группы Rammstein Тилля Линдеманна прокуратура Вены не начала. Об этом сообщает газета Standard.

За день до этого австрийка Беате Х. заявила СМИ, что знаменитость применил к ней физическое насилие, когда она отказалась вступить с ним в половую связь.

«Для начала проверки слишком мало конкретной информации», — заявили на это в прокуратуре.

Для расследования органам нужны данные о конкретном времени и месте происшествия. Более того, как оказалось, к ним в ведомство никто не обращался с жалобой.

До этого знаменитая группа чуть не распалась из-за секс-скандалов вокруг Линдеманна. Одна фанатка из Ирландии обвинила его в домогательствах после концерта в Вильнюсе. Также в его адрес были и другие обвинения. Например, в том, что среди поклонниц Rammstein отбирали девушек для секса с Тиллем. После «кастинга» их приглашали на закрытую вечеринку после концерта, условием входа на которую было согласие на половой акт.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, в чем обвиняют вокалиста Rammstein Тилля Линдеманна.