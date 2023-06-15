«Секс, наркотики, рок-н-ролл»: в чем обвиняют вокалиста Rammstein Тилля Линдеманна

Что случилось с музыкантом?

Прокуратурой Берлина в отношении вокалиста группы Rammstein Тилля Линдеманна было начато предварительное расследование. Об этом заявил представитель пресс-службы прокуратуры Берлина Карен Зоммер.

«Подтверждаем, что в связи с несколькими жалобами от третьих лиц — то есть лиц, не причастных к возможному преступлению — прокуратурой Берлина в отношении Тилля Линдеманна было начато предварительное расследование по обвинениям в принуждении к сексуальным действиям и продаже наркотиков», — заявил Зоммер.

Также он добавил, что сейчас не может быть предоставлена дополнительная информация, чтобы не ставить под угрозу продолжающееся расследование, а также защищать личные права потенциально пострадавшей стороны и подозреваемого.

До этого знаменитая группа чуть не распалась из-за секс-скандалов вокруг Линдеманна. Одна фанатка из Ирландии обвинила его в домогательствах после концерта в Вильнюсе. Также в его адрес были и другие обвинения. Например, в том, что среди поклонниц Rammstein отбирали девушек для секса с Тиллем. После «кастинга» их приглашали на закрытую вечеринку после концерта, условием входа на которую было согласие на половой акт.

Затем в СМИ появлялись новости о двух фанатках 21 и 22 лет, у которых, по их словам, был секс с Линдеманном, на который они не давали согласия.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как вокалиста Rammstein снова обвиняют в домогательствах.