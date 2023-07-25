«Лечат меня мощно»: Краско рассказал о состоянии впервые после госпитализации

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 103 0

Актер Иван Краско сообщил, что после госпитализации чувствует себя хорошо

«Лечат меня мощно»: Краско рассказал о состоянии впервые после госпитализации

Фото: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov

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Знаменитого актера доставили в больницу прямо с дачи, когда у него проявились последствия ранее перенесенного инсульта.

Госпитализированный народный артист России Иван Краско в разговоре с сыном Федором сообщил, что чувствует себя хорошо. Содержание их беседы передал корреспондент телеканала 78.ru, присутствовавший при общении.

«Да как сынок, хорошо! Жаловаться грех, лечат меня мощно: массаж, таблетки, еда лучше стала. Я в этот раз радио с собой не взял. Но ничего, я не скучаю. Говорят, еще недельку меня подержат. А так все неплохо», — сказал актер.

Консилиум врачей центра Алмазова, где проходит лечение 92-летнего Краско, 17 июля принял решение перевести актера в неврологическое отделение. Это стало возможным в силу того, что самочувствие пациента улучшилось. Сознание артиста после проведенной операции прояснилось, он стал нормально есть и разговаривать.

Скорую помощь вызвали Краско 12 июня на дачу. Состояние актера оценивалось, как тяжелое. По словам помощницы, у него была парализована левая часть тела. В больнице у актера также диагностировали проблемы с сердцем. Здоровье Краско, скорее всего, ухудшилось на фоне перенесенного инсульта.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что госпитализированный из-за последствий ранее перенесенного инсульта актер Иван Краско идет на поправку.

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