«Попросила отпустить меня»: Ковальчук заявила, что устала от ухода за дочкой

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 242 0

Ковальчук пожаловалась на усталость от ухода за новорожденной дочкой

«Попросила отпустить меня»: Ковальчук заявила, что устала от ухода за дочкой

Фото: www.globallookpress.com / Natalia Shakhanova

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Певица стала вновь мамой меньше месяца назад. Справляться с двумя детьми для нее оказалось настоящим испытанием.

Певица Юлия Ковальчук, которая меньше месяца назад во второй раз стала мамой, пожаловалась на усталость от ухода за дочкой. В социальной сети она призналась, что организм настолько переутомился, что она даже попросила родных отпустить ее поспать и, наконец, выспаться.

«Сегодня на часик попросила отпустить меня поспать. Итог, я благополучно выключила будильник, и будил меня уже громкий голос голодной Алисии», — призналась Ковальчук.

К слову, слухи о беременности 40-летней Ковальчук поползли после того, как в соцсети появились ее фото с округлившимся животом. Папарацци засняли беременную артистку в супермаркете в Испании, куда она уехала вместе с дочкой. Однако сама певица и ее супруг Алексей Чумаков не комментировали слухи о скором пополнении в семье. На вопросы журналистов певец лишь отшучивался и «ссылался» на бога — мол, если он соблаговолит.

По слухам, беременность Ковальчук прошла не так спокойно, как рассчитывала исполнительница. Она мучилась от отеков, поэтому старалась ограничивать себя в жидкости и пила воду только в первой половине дня. Зато роды прошло максимально комфортно. Оказалось, что певица воспользовалась услугами звездного госпиталя «Лапино» по примеру многих коллег по шоу-бизнесу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как жене шеф-повара Константина Ивлева удалось забеременеть после диагностированной онкологии.

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