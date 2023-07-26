Вне правил: бывший боксер избил фельдшера из-за места на парковке

Конфликт произошел в тот момент, когда медик выносил из подъезда парализованного пациента.

В Алтайском крае бывший боксер избил фельдшера скорой помощи из-за парковки. Мужчина увидел, что спецмашина заняла его привычное место во дворе, и выяснять отношения он стал почему-то не с водителем, а с медиком, который в это время выносил из подъезда парализованного пациента.

Слово за слово и началась драка. Фельдшер долго противостоять профессиональному спортсмену не смог и в результате оказался на асфальте. После этого за него наконец заступились очевидцы.

В итоге сотруднику бригады скорой самому понадобилась помощь врачей. Ему диагностировали сотрясение и закрытую черепно-мозговую травму. Нападавшего уже задержали. В отношении его возбудили уголовное дело.