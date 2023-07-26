Запредельная ложь: издание The Sun выдало Leopard за русский танк
Издание The Sun выдало Leopard за русский танк
Фото, видео: www.globallookpress.com / Kalashnikov Media; 5-tv.ru
При этом подбивший немецкую гусеничную машину российский «Ланцет» был назван украинским.
Уже на самую откровенную ложь перешли страны НАТО, лишь бы убедить своих граждан, что украинское наступление идет не зря.
Английская газета The Sun не признала немецкий танк Leopard и назвала его русским. А беспилотник «Ланцет», который его подбил, напротив — украинским. Вот такая нехитрая подмена понятий обеспечила изданию громкий заголовок и множество просмотров.
Правда не все люди оказались столь неразборчивы. Кое-кто из комментаторов написал, что все это было исполнено журналистами так плохо, что даже хорошо
- 26 июл
- «Не сами по себе летят»: в чем секрет эффективности дронов «Ланцет»
- 26 июл
- Огнеметчики ЦВО выжигают противника: лучшее видео из зоны СВО за день
- 26 июл
- Это провал: неопытность командиров приводит к большим потерям ВСУ
- 25 июл
- В Петербурге простились с погибшим в СВО командующим «Ленинградским полком»
- 25 июл
- «Киевская шайка»: в МИД оценили реакцию США на атаку на российских военкоров
- 25 июл
- Ответят за все: в Ростове стартовал суд на боевиками «Айдара»*
- 25 июл
- Легендарный морпех «Струна» открыл лицо в новом клипе Юты
- 25 июл
- В Совфеде призвали ОБСЕ осудить действия Украины и США в связи с ударом по журналистам
- 25 июл
- Российские войска нанесли удар по иностранным наемникам и натовской технике
- 25 июл
- ВС РФ в ходе контратаки продвинулись на 1,5 километра в районе Серебряного лесничества
Читайте также
100%
-0.40 99.69
-0.67
Нашли ошибку?