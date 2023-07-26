Запредельная ложь: издание The Sun выдало Leopard за русский танк

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Издание The Sun выдало Leopard за русский танк

Фото, видео: www.globallookpress.com / Kalashnikov Media; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

При этом подбивший немецкую гусеничную машину российский «Ланцет» был назван украинским.

Уже на самую откровенную ложь перешли страны НАТО, лишь бы убедить своих граждан, что украинское наступление идет не зря.

Английская газета The Sun не признала немецкий танк Leopard и назвала его русским. А беспилотник «Ланцет», который его подбил, напротив — украинским. Вот такая нехитрая подмена понятий обеспечила изданию громкий заголовок и множество просмотров.

Правда не все люди оказались столь неразборчивы. Кое-кто из комментаторов написал, что все это было исполнено журналистами так плохо, что даже хорошо

Тема:
Спецоперация
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