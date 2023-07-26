«Да что такое…» — опубликовано видео одной из последних репетиций Высоцкого

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Легендарный бард выглядел смертельно уставшим, но даже при этом умудрялся сохранять свой могучий тембр.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Vladimir Mekler; 5-tv.ru

Все русскоязычное население планеты накануне вспоминало голос, который знаком даже далеким от музыки людям. Ровно 43 года назад не стало Владимира Высоцкого. Тем роковым летом 1980-го его борьба с наркозависимостью вошла в острую стадию и стало понятно — или он выиграет эту борьбу, или болезнь погубит его окончательно.

Высоцкий выглядел смертельно уставшим, но даже при этом умудрялся сохранять свой могучий тембр, который насквозь пронизывает слушателя своей энергетикой. Вот фрагмент одной из последних записей, когда не все получалось с первого раза.

«Да что такое…» — расстроенно произносит бард и закрывает лицо руками.

Потом он еще несколько раз будет наигрывать мелодию, грустно смотря вдаль. 25 июля 1980 года у легендарного музыканта и актера остановилось сердце.

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