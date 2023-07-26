Ад на земле: чудовищные природные пожары охватили Средиземноморье

Погода в Южной Европе и Северной Африке продолжает бить температурные рекорды.

Число погибших в результате природных пожаров в Алжире возросло до 34 человек, среди жертв — десять военнослужащих, которые помогали спасателям справиться с огнем. Из опасных районов вывезли 1,5 тысячи человек, сообщили в МВД страны.

Масштабная эвакуация проводится и в южной Италии на Сицилии. Из-за сильного дыма пришлось на несколько часов закрыть главный аэропорт острова в Палермо.

На греческом Родосе, с которого уже вывезли 19 тысяч человек, из-за многочисленных возгораний оставшиеся жители оказались без электричества. Остров полностью обесточен, также начались перебои с водой, пропала мобильная связь.

Самолеты сейчас сбрасывают десятки тонн воды над очагами возгораний на испанских Канарских островах. Там огнем охвачены 200 гектаров леса.

Более 600 пожарных пытаются справиться с пламенем в Португалии — крупные возгорания зафиксированы в горах к западу от Лиссабона. Пока все безуспешно, тушение осложняет сильный ветер порывами до 20 метров в секунду.

Погода в Южной Европе и Северной Африке продолжает бить температурные рекорды. Сейчас в Средиземноморье — до 49 градусов.