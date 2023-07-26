Четыре вагона с серой загорелись на ж/д станции под Рязанью
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Площадь возгорания составила 80 квадратных метров.
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Фото, видео: © РИА Новости / Пресс-служба ГУ МЧС; 5-tv.ru
Четыре вагона товарного поезда, который перевозил серу, загорелись на железнодорожной станции в Рязанской области. Кадры происшествия оказались в распоряжении 5-tv.ru.
Все произошло на станции Сасово. К настоящему времени возгорание на площади 80 квадратных метров потушили. В результате ЧП пострадавших нет. На месте работают оперативные службы. Причины возгорания будут выяснять правоохранительные органы.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как произошел крупный пожар на винзаводе под Краснодаром.
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