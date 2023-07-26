«Вмешиваться не будем»: о каких планах Польши на земли Украины намекнул Путин

Российский президент указал полякам на перспективы, которые перед ними открываются при условии невмешательства Москвы.

Президент РФ Владимир Путин в своей речи на совещании с постоянными членами Совета безопасности дал понять, что Россия прекрасно осведомлена о планах Польши по разделу Украины. Более того, Россия не собирается вмешиваться в дела двух стран, в случае, если Польша будет претендовать на западные области Незалежной. И этот посыл был адресован в первую очередь полякам. Об этом пишет историк и журналист Альберт Акопян (Урумов) в статье для EADaily.

По мнению эксперта, вызвавшее бурю возмущения в Варшаве заявление Путина о немецких землях, подаренных Польше Сталиным, на самом деле следует трактовать, как намек на перспективы для поляков.

«После напоминания „друзьям в Варшаве“ о „подарке Сталина“ Путин как-то вскользь произнес заветную фразу: „Что касается политики украинского режима, то это его дело. Хотят, как это водится у предателей, что-то сдать, продать, чем-то расплатиться с хозяевами, — это, повторю, в конце концов их дело“. И добавил, чтобы кто-то не принял сказанное за оговорку: „Мы в это вмешиваться не будем“», — пишет Акопян.

Эксперт уверен, что, говоря о желании украинского режима «что-то сдать и продать», президент РФ имеет в виду именно территории Незалежной. Неспроста при этом Путин упоминает Симона Петлюру, который по Варшавскому договору 1920 года отдал Польше украинские земли, и называет нынешнюю верхушку Киева «петлюровцами», готовыми, как и их идейные предшественники, «торговать всем — и людьми, и землей» взамен на военную поддержку.

Далее, зная о претензиях поляков и на белорусские земли, Путин четко дает понять, что на них поляки могут не надеяться. Президент напомнил, что Белоруссия — это часть Союзного государства, и развязывание против нее агрессии будет означать агрессию против России, на которую она ответит «всеми имеющимися средствами».

«Вишенкой на торте» в речи Путина эксперт называет посыл о том, что без договоренностей с Москвой амбиции Варшавы очень дорого обойдутся польскому народу. Путин обратил внимание на то, что украинского «пушечного мяса» Западу уже явно не хватает, поэтому в ход планируется пустить новый расходный материал: самих поляков, литовцев и всех других, «кого не жалко».

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