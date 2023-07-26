Шойгу назвал Северную Корею важным партнером России

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 76 0

Глава Минобороны РФ провел переговоры со своим коллегой.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Siegfried Grassegger; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу провел переговоры с министром обороны Северной Кореи Кан Сун Намом. Об этом сообщает пресс-служба российского оборонного ведомства.

«Корейская Народно-Демократическая Республика — важный партнер России, с которым нас связывает общая граница и богатая история сотрудничества», — подчеркнул Шойгу.

Ожидается, что диалог будет способствовать укреплению взаимодействия России и КНДР в сфере обороны.

Вечером во вторник, 25 июля, российская военная делегация во главе с Шойгу прибыла с официальным визитом в Северную Корею. У трапа самолета министра обороны РФ приветствовал генерал Кан Сун Нам.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Шойгу и члены российской военной делегации возложили цветы к монументу Освобождения в Пхеньяне.

+23° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
90.09
-0.40 99.69
-0.67
Когда все валится из рук просто опусти руки: китайский совет дня на среду...

Последние новости

14:38
«Мистическое ощущение»: как «Барби» стал одним из главных фильмов года
14:31
Медведь напал на женщину с ребенком на зооферме под Тулой
14:26
Ни одно министерство не поддержало ускоренную выдачу загранпаспорта в РФ
14:20
Вилла в Испании и люксовые авто: на чем поднялся и прогорел «золотой» военком из Одессы
14:07
Украинский активист Друзенко и телеведущая Мосейчук объявлены в розыск
13:57
Все вернется, но не сейчас: Райффайзенбанк приостановит покупку валюты у россиян

Сейчас читают

Выходка малолетнего сына довела Подольскую до потери сознания
«Золотые» военкомы и 53 сериала для гибнущего народа — слепок с Украины Зеленского
«В моей жизни есть две легенды» — Алла Рид о работе с Градским, становлении в профессии и женском прочтении Высоцкого
Заплаканная из-за развода Галич изображала счастье на съемках: «Ненавижу подводить людей»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео