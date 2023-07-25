Шойгу прибыл с официальным визитом в Северную Корею

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 77 0

Самолет российской делегации приземлился в международном аэропорту Сунан.

Фото, видео: Савицкий Вадим / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Российская военная делегация во главе с Министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу прибыла с официальным визитом в Северную Корею. Кадры встречи россиян в аэропорту Сунан опубликовало Минобороны РФ.

У трапа самолета Шойгу приветствовал генерал Кан Сун Нам. В церемонии встречи российской делегации участвовала рота почетного караула корейской армии.

Известно, что в рамках визита в КНДР министр Шойгу примет участие в торжественных мероприятиях в честь 70-летия победы корейского народа в Отечественной освободительной войне 1950–1953 годов.

В Минобороны заявили, что визит будет содействовать укреплению военных связей России и Северной Кореи и станет важным этапом развития сотрудничества между государствами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российская военная делегация во главе с министром обороны Сергеем Шойгу посетит Северную Корею 25–27 июля. Визит состоится по приглашению Пхеньяна.

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