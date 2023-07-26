Основателя Group-IB Сачкова приговорили к 14 годам колонии

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Эксклюзив 139 0

Дело слушалось в закрытом режиме.

Фото, видео: Пресс-служба Мосгорсуда; 5-tv.ru

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Основателя компании Grouр-IB Илью Сачкова приговорили к 14 годам колонии строго режима по делу о госизмене. Об этом сообщает источник 5-tv.ru из Московского городского суда.

Также ему назначены ограничение свободы на один год и штраф в размере 500 тысяч рублей.

«Мы не согласны с приговором и, конечно, будем его обжаловать», — сказал на решение судьи адвокат Сачкова Сергей Афанасьев.

Дело против Сачкова, не признавшего свою вину, слушалось в Мосгорсуде в закрытом режиме, так как в материалах содержатся секретные сведения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что основателя компании Grouр-IB Илью Сачкова просили приговорить к 18 годам колонии строгого режима.

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