Основателя Group-IB Сачкова приговорили к 14 годам колонии

Дело слушалось в закрытом режиме.
Фото, видео: Пресс-служба Мосгорсуда; 5-tv.ru
Основателя компании Grouр-IB Илью Сачкова приговорили к 14 годам колонии строго режима по делу о госизмене. Об этом сообщает источник 5-tv.ru из Московского городского суда.
Также ему назначены ограничение свободы на один год и штраф в размере 500 тысяч рублей.
«Мы не согласны с приговором и, конечно, будем его обжаловать», — сказал на решение судьи адвокат Сачкова Сергей Афанасьев.
Дело против Сачкова, не признавшего свою вину, слушалось в Мосгорсуде в закрытом режиме, так как в материалах содержатся секретные сведения.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что основателя компании Grouр-IB Илью Сачкова просили приговорить к 18 годам колонии строгого режима.
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