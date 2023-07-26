Во власти стихии: сильнейшие пожары охватили юг Европы и север Африки

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Лесные пожары охватили страны севера Африки и юга Европы

Фото, видео: www.globallookpress.com / IMAGO/Bernd MŠrz; 5-tv.ru

География возгораний продолжает расширяться — этому способствуют аномальная жара и ветер.

Юг Европы и север Африки — во власти сильнейших лесных пожаров. Жертвами стихии в Алжире стали десятки человек.

Самая сложная обстановка — на Сицилии, а во Франции, Греции и Турции огонь грозит уничтожить популярные курорты и достопримечательности. География пожаров продолжает расширяться — этому способствуют аномальная жара и сильный ветер. Корреспондент «Известий» Екатерина Бабицкая расскажет подробнее.

Уже почти весь юг Европы охвачен огнем — самая напряженная обстановка, пожалуй, в Италии на острове Сицилия. Там в пожарах погибли, по меньшей мере, три человека, сгорело множество домов и магазинов. Утром на несколько часов был закрыт аэропорт Палермо, где отменили порядка десяти авиарейсов.

«Мы приехали в аэропорт Палермо, нам объявили, что аэропорт закрыт. <…> Нам даже воду не предоставили, а 50 градусов, там дышать нечем, кондиционеров нету — просто ужасно. Не только в Палермо горел аэропорт, но и в Катании уже две недели не могут восстановить. <…> Не хватает пожарных в Италии, особенно на юге», — сетует житель Сицилии по имени Джованни.

Из-за сезонной жары и сильных ветров огонь разносится молниеносно. Горит французский остров Корсика — огненная стена грозит перекрыть движение между провинциями и вплотную приближается к населенным пунктам.

Местных жителей эвакуируют. Огонь угрожает и роскошным виллам на Лазурном побережье.

Очень сложная ситуация и в Греции — с островов Родос и Корфу вывозят туристов. У пожарных не хватает ресурса, поэтому тушат уже всем миром — на борьбу с огнем вышли почти все местные жители.

«Ситуация трагичная, уже восемь дней сильный ветер, у нас мало помощников, весь южный Родос в огне… Сейчас начался пожар в Масари, он приближается к крупному городу Архангелосу. Волонтеров — около 80% населения города, они помогают тушить пожар день и ночь, Бог с нами», — отметил житель Родоса по имени Антони.

А в Турции огонь уже вплотную подобрался к Кемеру, Бодруму и Анталье, где отдыхают, в основном, россияне. При этом среди туристов паники нет.

Огонь тушат десятки вертолетов и самолетов, в том числе российская авиация. Уникальные «амфибии» «Бе-200» только за минувшие сутки сбросили более 800 тонн воды на очаги пожаров.

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