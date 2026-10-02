Праздник непослушания: Францию охватили школьные бунты

Во Франции задержаны около двух тысяч человек на протестах

Протесты охватывают все больше европейских государств. В нескольких городах Бельгии студенты жгут собственные классы, громят витрины магазинов, в Льеже захватили пять колледжей. Но главный очаг беспорядков — во Франции, где задержанных уже около двух тысяч. Бунты и столкновения происходят буквально по всей стране. И это за какие-то месяцы до президентских выборов. Все последние кадры у корреспондента «Известий» Анастасии Рикезы, она работает в Париже.

Здесь несколько сотен человек и ни одного полицейского. Но пока обходятся без драк или пожаров, участники митинга уверяют, что будут вести себя мирно, если их не провоцировать.

По факту провокациями пока занимаются только демонстранты. На улицах столицы спешно возводятся баррикады из всего, что попадется под руку. Налицо в чистом виде праздник непослушания. Контейнеры с мусором подростки вытряхивают прямо в подземные переходы. И непрерывно обстреливают фейерверками полицию.

А патрульную машину просто прогоняют пинками, и та сразу уезжает. Причем отбившихся от своих полицейских толпа сразу ловит и жестоко избивает.

«Тут только что шел настоящий бой. Усиленные подразделения полиции с трудом смогли отогнать отряды старшеклассников, которые были вооружены разве что камнями и фейерверками. Но кризис явно не закончился, столкновения просто переместились на другую улицу», — рассказала корреспондент «Известий» Анастасия Рикеза.

Ущерб от протестов власти оценивают в миллионы евро. А платить за это все придется родителям малолетних правонарушителей, об этом заявил министр юстиции страны.

«Несовершеннолетних нельзя судить немедленно, как взрослых. Невозможно сразу взять их под стражу и направить в суд. Тем не менее судить детей необходимо, так что я попросил службу по делам несовершеннолетних поддержать работу судебных органов. Особенно важно привлечь к ответственности родителей — именно они должны платить за то, что сломали их дети», — сказал министр юстиции Франции Жеральд Дарманен.

Видимо, оценив размер угрозы, самые сознательные родительницы уже сами вышли на митинги и пинками гонят домой своих отпрысков. Впрочем, чаще получается, что матери приходят слишком поздно, и все, что им остается, — причитать.

И такое не только в Париже, но по всей Пятой республике. Марсель и Нант, Лилль, Бордо, Страсбург и прочие крупные города. Везде подростки бунтуют, а требуют: начать вкладывать деньги в образование, чтобы классы не были переполнены, чтобы учителя не увольнялись, чтоб зимой было отопление, чтобы здания школ и лицеев начали ремонтировать. И судя по первой реакции властей, в Париже все эти пожелания собираются игнорировать. Значит, кризис будет только разрастаться. Пока он затронул около четверти всех школ страны — тысячу заведений. Идет к тому, что бунтовать начнут вообще все.

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