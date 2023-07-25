Россия запретила ввоз готовой рыбной продукции из недружественных стран

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 137 0

В частности, ввозить морепродукты не будут из стран Евросоюза и США.

Россия запретила ввоз готовой рыбной продукции из недружественных стран

Фото: www.globallookpress.com / Ashraf Amra

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Правительство России ввело запрет на ввоз готовой продукции из рыбы и морепродуктов из недружественных стран. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономразвития РФ.

Уточняется, что запрет будет действовать до конца 2023 года.

«По информации Минсельхоза России, отказ от импорта из Евросоюза, США, Норвегии освободит отдельные ниши рынка, которые заполнят отечественные производители, чьи мощности позволяют полностью обеспечить потребности внутреннего рынка в подобной продукции», — говорится в сообщении.

Кроме того, российские компании получат возможность увеличить объемы производства и количество рабочих мест, а также расширить ассортимент продукции.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин продлил специальные экономические меры в ответ на санкции до конца 2025 года.

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