«Что за тупой вопрос?» — разрешит ли жена Гуфа видеться с дочкой после развода

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Полина Долгова
Полина Долгова 81 0

Жена Гуфа Королева заверила, что не будет мешать рэперу общаться с дочкой после развода

«Что за тупой вопрос?» — разрешит ли жена Гуфа видеться с дочкой после развода

Фото: Instagram* / therealguf

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Королева подала заявление в суд, заседание назначено на 27 июля.

Пока что еще нынешняя жена Алексея Долматова, более известного под псевдонимом Гуф, ответила на вопрос подписчика о том, разрешит ли она рэперу видеться с их общей дочерью Тиной после развода.

«Что за тупой вопрос? Это его ребенок, они связаны навсегда и пусть проводят время максимально, как это возможно, я только от этого счастливее», — подчеркнула 27-летняя девушка в своем блоге.

Пара поженилась в 2021 году, а уже в следующем у них родилась дочь Тина.

Конфликты в браке Королевой и Долматова начались в марте этого года еще на отдыхе. Тогда из-за наркотического срыва он забрал у жены документы и не отпускал домой. После пара вновь помирилась, но их отношения не улучшились.

28 июня мужчина опубликовал личную переписку с Королевой, в которой она заявляет об окончательном разрыве с артистом. В ней она также негодовала, зачем рэпер рассказал о неком проекте своей бывшей жене Айзе-Лилуне Ай, которая, к слову, не оставляет бывшего мужа в покое и все время комментирует его.

Чуть позже выяснилось, что Королева подала заявление на развод с мужем в суд. Заседание назначено на 27 июля.

Ранее 5-tv.ru писал, сможет ли Гуф построить крепкую семью.

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