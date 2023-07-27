«Прости»: Садальский раскрыл тайны Джуны, о которых молчали годами

Актер вспомнил, как целительница переживала утрату единственного сына и что случилось с ее наследством.

Знаменитая целительница Джуна (настоящее имя — Евгения Давиташвили — Прим. ред.) тяжело переживала утрату единственного сына Вахтанга. Чтобы не терять с ним связь, она каждый год в день рождения сына — 22 июля — приходила на его могилу на Ваганьковском кладбище и накрывала стол. О тайне поведал актер Станислав Садальский.

«22 июля — день рождения Джуны. Пока она была жива, мы 13 лет отмечали этот праздник на Ваганьково — там похоронен ее сын Вахо, у которого тоже день рождения 22 июля. С тех пор, как он погиб в 2001-м, Джуна стала накрывать столы рядом с его могилой. Дирекция кладбища разрешала. И каждый проходящий мог подойти, помянуть», — признался Садальский в социальной сети.

После смерти Джуны традицию отмечать день рождения продолжили родственники. Кроме того, он рассказал, что через два месяца после похорон сына Джуна откопала его. Ведь не могла спать, ей казалось, что у него песок в глазах.

«Вахо лежал, как живой, даже лицо мокрое. Джуна тогда сказала, что он плачет. До последних дней своей жизни она оплачивала его номер мобильного, который положила в гроб тогда», — добавил актер.

Также актер поведал и о наследстве целительницы. По словам Садальского, имуществом Джуны завладели некие, по его выражению, то ли «воры-родственники», то ли «псевдородственники». И хотя они заявили, что к моменту смерти знаменитость была бедной, но актер уверяет — за десятилетия дружбы он своими глазами наблюдал богатства Джуны, включая бриллианты и даже подлинную картину кисти великого художника Тициана. Теперь же все это якобы бесследно исчезло.

«Где это все? Джуна, прости», — заключил Садальский.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, каким знакам зодиака Джуна предрекла счастливую жизнь.