«Мы знакомы год»: Ксения Бородина рассказала о самом близком человеке

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Полина Долгова
Полина Долгова 155 0

Телеведущая Ксения Бородина рассказала о близости с психотерапевтом

«Мы знакомы год»: Ксения Бородина рассказала о самом близком человеке

Фото: © РИА Новости / Алексей Филиппов

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Знаменитость призналась, что мужчина знает все о ней.

Два года назад Ксения Бородина и Курбан Омаров объявили о разводе. Поначалу супруги не сообщали причину расставания. Тогда звезда «Дома-2» уточнила, что партнер совершил такой поступок, который она не в силах простить, сообщает издание 7Дней.ru.

Лишь почти год спустя звезда призналась, что Омаров изменял ей множество раз. Женщине приходилось даже нанимать детектива, чтобы подсчитать точное количество любовниц мужа.

Кроме того, Бородина упрекнула бывшего в том, что тот вел себя как ревнивец. Он запрещал ей общаться с другими мужчинами и выкладывать фото в купальниках в соцсети. Они разошлись после шести лет брака. Сейчас их связывает только дочь Теона.

По прошествию времени телеведущая «Дома-2» чувствует себя более счастливой, она наслаждается свободой, а поклонники считают, что у нее новый роман.

Однако, по словам фанатов, Бородина тщательно прячет своего возлюбленного. Ведь сама знаменитость говорила, что следующие ее отношения больше не станут достоянием общественности.

В последнем заявлении Бородина подогрела слухи о своей личной жизни. Дива рассказала о близком человеке, который знает о ней все. Бородина отметила, что знакома с ним только год, но быстро поняла, что он — именно то, что она искала.

Как выяснилось позднее, речь шла не о ее новом избраннике, а о психотерапевте.

Ранее 5-tv.ru писал, что новую возлюбленную Курбана Омарова заподозрили в беременности.

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