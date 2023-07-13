«Жизнь полна неожиданностей»: возлюбленную Курбана Омарова заподозрили в беременности

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 74 0

Возлюбленную Курбана Омарова заподозрили в беременности

«Жизнь полна неожиданностей»: возлюбленную Курбана Омарова заподозрили в беременности

Фото: Instagram* / zimamoscow

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Пара опубликовала трогательный снимок. Но на фото некоторые заметили, что фигура Валерии немного изменилась.

Возлюбленную бизнесмена Курбана Омарова — Валерию — заподозрили в беременности. Слухи об интересном положении девушки спровоцировал совместный снимок в социальной сети предпринимателя.

В кадре Омаров позировал с Валерией в обнимку. На девушке было обтягивающее светлое платье, которое выдало, как заметили интернет-пользователи, немного округлившийся живот. Да и сам бизнесмен подлил масла в огонь. Кадр он сопроводил весьма загадочной фразой.

«Жизнь полна неожиданностей, но находить их в любимом человеке — это нечто особенное», — подписал снимок бизнесмен.

Эти слова некоторые восприняли как признание в интересном положении возлюбленной. Другие же просто отметили, что или девушка подобрала неудачное платье, или ей еще нужно поработать над фигурой. Вместе с тем это не первый раз, когда Омаров неоднозначно намекал на беременность. Так, недавно он выложил снимок с возлюбленной, на котором будто специально закрыл ей живот ногой. Подпись к снимку была такой же интригующей. Он отметил тогда, что якобы закрыл самое ценное.

До этих отношений Омаров был женат на телеведущей Ксении Бородиной. Вместе они прожили шесть лет. В семье родилась дочка Теона. Но летом 2021 года союз рухнул. Некогда возлюбленные расстались не на самых позитивных нотах. Спустя время Бородина призналась — она не смогла простить многочисленные измены партнера.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Курбан Омаров оправдался за переезд в Дубай.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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