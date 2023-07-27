ФСБ: еще одно иностранное судно могли использовать для доставки взрывчатки на Украину
На борту корабля обнаружили следы взрывчатки.
Фото: © РИА Новости / Виталий Аньков
ФСБ выявила очередное иностранное гражданское судно, которое раньше могло быть использовано для доставки взрывчатки на Украину, сообщили в пресс-службе ведомства.
«В грузовом трюме и на поверхности спасательной шлюпки иностранного сухогруза „ВМО RIVER“ <…> обнаружены следы взрывчатых веществ динитротолуол и тротил», — говорится в сообщении ведомства.
Установлено, что грузовое судно следовало из порта Турции через Керченский пролив в Ростов-на-Дону для погрузки зерновых культур. До того, как корабль прибыл в РФ, он дважды заходил в украинские порты, где, вероятно, и были выгружены взрывчатые вещества.
Судну запретили проход через Керченский пролив.
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