ФСБ: еще одно иностранное судно могли использовать для доставки взрывчатки на Украину

ФСБ выявила очередное иностранное гражданское судно, которое раньше могло быть использовано для доставки взрывчатки на Украину, сообщили в пресс-службе ведомства.

«В грузовом трюме и на поверхности спасательной шлюпки иностранного сухогруза „ВМО RIVER“ <…> обнаружены следы взрывчатых веществ динитротолуол и тротил», — говорится в сообщении ведомства.

Установлено, что грузовое судно следовало из порта Турции через Керченский пролив в Ростов-на-Дону для погрузки зерновых культур. До того, как корабль прибыл в РФ, он дважды заходил в украинские порты, где, вероятно, и были выгружены взрывчатые вещества.

Судну запретили проход через Керченский пролив.