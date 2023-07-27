Российский кинолог дал Байдену несколько советов по воспитанию овчарки

За четыре месяца собака искусала семерых сотрудников спецслужб.

За последние четыре месяца любимая овчарка Джо Байдена искусала семерых специальных агентов в Белом доме. Президент Союза кинологических организаций РФ Владимир Уражевский в интервью с изданием Газета.ру дал президенту США несколько полезных советов, чтобы предотвратить дальнейшие нападения пса.

Во-первых, Байдену необходимо пригласить хорошего ответственного кинолога, который приучит собаку к тому, что все окружающие ее люди в Белом доме — это ее семья. Очень важно поддерживать с овчаркой понимание и контакт. Также нужно научить всех охранников и сотрудников правильному общению с собакой.

Скорее всего, овчарка Байдена бросается на людей из-за отсутствия хорошего воспитания или по причине неудачной генетики, отмечает эксперт. Он сообщил, что по псу видно, что он совершенно брошенный, его не воспитывали, им не занимались. Обычно с овчарками особых проблем нет, потому что генетически эти собаки всегда помогали человеку, они абсолютно домашние.

Ранее 5-tv.ru привел очередное шокирующее заявление Байдена.