Политическое событие: как велась подготовка к первому дню саммита «Россия — Африка»

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В Петербурге проходит саммит «Россия — Африка»

Фото, видео: © РИА Новости / Павел Бедняков; 5-tv.ru

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В Северную столицу прибыли делегации 49 государств континента.

В Санкт-Петербурге стартует главное политическое событие этой недели: саммит «Россия — Африка». В Северную столицу прибыли делегации 49 государств континента.

Владимир Путин сегодня принял участие в пленарном заседании экономического и гуманитарного форума. И, как сообщили в администрации, президент даст оценку современному состоянию международных отношений.

Упор будет сделан на российском содействии суверенному развитию африканских стран, справедливому доступу к продовольствию, удобрениям и энергоресурсам.

Продолжатся и двусторонние встречи Путина с главами государств Африки. Корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов расскажет подробности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин по итогам форума и саммита «Россия — Африка» выступит с заявлением для СМИ.

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