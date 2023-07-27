«Надоел культ красоты»: как россияне ухаживают за собой и ходят ли на «пластику»

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 31 0

KP.RU: большинство россиян не принимают меры по улучшению внешнего вида

«Надоел культ красоты»: как россияне ухаживают за собой и ходят ли на «пластику»

Фото: www.globallookpress.com / imagebroker/Bernd Leitner

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Похоже, убеждения многих соотечественников можно описать фразой «годы не вернешь».

На фоне «силиконового скандала» с участием пластического хирурга Тимура Хайдарова издание KP.RU решило опросить простых россиян о том, как они ухаживают за собой и с помощью чего сохраняют красоту. Выяснилось, что почти две трети населения не делают ничего.

Например, 30% респондентов просто решили стареть естественно и красиво. При этом еще 36% людей признались, что к бьюти-процедурам не прибегают, пользуются лишь обычным кремом.

Так, одна из участниц опроса заявила, что ей надоел «культ красоты и молодости». Вместо этого она призвала людей жить и стареть достойно.

Еще один россиянин поделился мудростью: «сколько ни вкладывай денег в свое тело, годы не вернешь». Однако есть и другое мнение — ведь все же около трети граждан стараются быть в тонусе и ухаживать за собой.

Качественной косметикой, например, пользуются 13% опрошенных. Еще 9% верят, что настоящая красота лежит внутри, поэтому ведут здоровый образ жизни.

Оставшиеся 12% респондентов говорят, что прибегают к разнообразным косметическим процедурам. Уколы красоты делают 5% людей, а в походах к косметологу признались еще 4%.

При этом лишь 1% россиян обращался к пластическим хирургам. Опрос проводился журналистами онлайн, количество респондентов составило 5,9 тысячи человек.

Ранее 5-tv.ru писал, что адвокат Александр Добровинский прокомментировал громкий скандал, который возник после того, как певица Слава обвинила хирурга Тимура Хайдарова в некачественной пластике груди.

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