«Сиськин бунт»: адвокат Добровинский ответил на обвинения певицы Славы в адрес хирурга Хайдарова
Адвокат Добровинский: никаких официальных разбирательств по претензии певицы Славы к хирургу Хайдарову не начиналось
Фото, видео: © РИА Новости / Григорий Сысоев; 5-tv.ru
Представитель Хайдарова предположил, что обвинения хирурга в некачественной работе могут иметь финансовую подоплеку.
Адвокат Александр Добровинский в беседе с 5-tv.ru подробно прокомментировал громкий скандал, который возник после того, как певица Слава обвинила хирурга Тимура Хайдарова в некачественной пластике груди.
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Специалист отметил, что подобная ситуация пока никак не наносит репутационный урон Хайдарову, так как требования певицы Славы и Любови Успенской пока крайне размыты и не оформлены в юридическом ключе.
«У нас существует некий институт, на который все мы равняемся, которым мы все пользуемся, который называется суд. <…> В связи с тем, что от госпожи Успенской не было ни слуху ни духу в течение трех лет, а от госпожи Славы в течение года, она что-то ничего не пела по этому поводу, то этот „сиськин бунт“ появился на том месте, когда людям, видимо, понадобились деньги», — предположил Добровинский.
По информации от доверителя — пластического хирурга Тимура Хайдарова, Успенская хочет получить десять миллионов компенсации, а Слава — пять миллионов.
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Также Добровинский отметил, что на настоящий момент — на 26 июля, никаких официальных разбирательств нет.
«В течение какого-то времени нагнетается обстановка вокруг хирурга Тимура Хайдарова. Ну, очевидно, с целью, чтобы он заплатил деньги, какие-то отступные. Но по некоторым причинам ничего не получается, и он платить не будет», — заметил представитель врача.
Прокомментировал адвокат Добровинский и информацию о том, что у хирурга Хайдарова не хватает квалификации и он в свое время перешел к практике, не проходя ординатуру.
«У меня все есть», — хлопнул адвокат по папке на столе и рассмеялся.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что хирург Тимур Хайдаров откровенно рассказал о пластических операциях звездных клиентов.
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