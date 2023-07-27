Путин в цифрах изобличил грязный умысел Запада в зерновой сделке

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Срочная новость 34 0

Путин: более 70% грузов в ходе зерновой сделки поступило в богатые страны

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov; 5-tv.ru

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Африке, которой должны были помочь в ходе зерновой сделке, достались жалкие остатки грузов.

За год зерновой сделки с Украины вышло 32,8 миллиона тонн грузов, более 70% поступило в богатые страны, заявил Владимир Путин в ходе пленарного заседания саммита «Россия — Африка».

«За почти год в рамках этой так называемой сделки из Украины было экспортировано в общей сложности 32,8 миллиона тонн грузов, из которых более 70% поступили в страны с высоким и выше среднего уровня доходов. Включая и прежде всего имея в виду Евросоюз», — сообщил Путин.

Российский лидер добавил, что на беднейшие страны Африки ушло менее миллиона тонн грузов.

«На долю таких стран, как Эфиопия, Судан, Сомали, и ряда других пришлось, прошу внимания, менее 3% от общего объема. Меньше миллиона тонн», — заметил Путин.

Этот безнаказанный грабеж со стороны Запада стал одной из ключевых причин, по которой Россия приняла решение выйти из зерновой сделки.

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