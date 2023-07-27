Какие еще контракты заключены в Петербурге?

Несмотря на то, что двухдневный саммит «Россия — Африка» только стартовал, к этому моменту уже подписан ряд ключевых соглашений. Росавиация, например, договорилась сотрудничать с африканским государством Буркина-Фасо.

А Бурунди заявила о готовности к совместным проектам с Россией в сфере мирного атома. Какие еще контракты заключены в Петербурге, расскажет корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов.

Саммит «Россия — Африка» стартовал на берегах Невы 27 июля, хотя встречи президента РФ Владимира Путина в Константиновском дворце начались уже 26 июля. Известно, что мероприятие посетят 17 глав африканских государств, пять вице-премьеров, четыре главы правительства и один глава парламента.