«Моя очередь бесить вас!» — вслед за Прилучным уехала из России и Муцениеце

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Виктория Сытник
Виктория Сытник 803 0

Агата Муцениеце отправилась на отдых вслед за Павлом Прилучным

«Моя очередь бесить вас!» — вслед за Прилучным уехала из России и Муцениеце

Фото: © РИА Новости / Алексей Куденко

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Актер сейчас отдыхает со своей супругой Зепюр Брутян и детьми на Мальдивах.

Агата Муцениеце уехала из России в Европу. С чем связан стремительный отъезд актрисы из страны рассказало издание 7Дней.ru.

Бывшая жена Павла Прилучного полетела в Италию на закрытый показ фильма «Просточеловек» режиссера Яны Климовой-Юсуповой, который состоится 28 июля. Актриса добиралась до гостиницы целых 13 часов, сделав пересадку в Стамбуле. Тем не менее, у нее впереди целый день, чтобы отдохнуть после тяжелого перелета, насладившись солнечными ваннами и морским климатом.

«Моя очередь бесить вас!» — поделилась Муцениеце в своем личном блоге.

Накануне покинул пределы страны и сам Павел Прилучный. Вместе со своей нынешней женой Зепюр Брутян, новорожденным сыном Микаэлем, который появился на свет в апреле этого года, и детьми от брака с Агатой — десятилетним Тимофеем и семилетней Мией — актер отправился в отпуск на Мальдивы.

Зепюр Брутян давно жаловалась, что устала от материнства из-за бессонных ночей, поэтому на элитном курорте новоиспеченная мама сможет отдохнуть, восстановиться и с новыми силами вернуться в Москву к привычному быту.

Ранее 5-tv.ru писал, что Муцениеце въехала в новый дом и показала ванную с окнами.

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