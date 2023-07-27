Табуретки вместо туфель: Ягудин поглумился над поющей Волочковой

Балерина вдохновила фигуриста на создание юмористического видеоролика.

Фигурист Алексей Ягудин поглумился над поющей балериной Анастасией Волочковой. Фото пародии российского спортсмена опубликовало издание 7Дней.ru.

Эпатажная балерина считает себя разносторонней личностью. Помимо фотографий своих шпагатов, которые она делает в разных уголках мира и делится ими в личном блоге со своими поклонниками, артистка также пробует себя и на музыкальном поприще. Одно из ее выступлений, на котором она продемонстрировала свои вокальные данные, не оставило равнодушным олимпийского чемпиона по фигурному катанию Алексея Ягудина.

Привлекли внимание фигуриста туфли Волочковой, больше напоминающие передвижную лестницу, чем комфортную для ходьбы обувь. Желая воспроизвести столь вдохновляющее Ягудина выступление Волочковой, он примотал скотчем свои ноги к двум стульям и начал пританцовывать с микрофоном под песню балерины.

Подписчики оценили пародию фигуриста, придя в дикий восторг. По их мнению, в своих юмористических номерах он может посостязаться с резидентами Comedy Club. Ягудин периодически радует своих поклонников смешными видеороликами.

Ранее 5-tv.ru писал, сколько еще Волочкова протянет на треш-пиаре.