«Настанет апогей»: сколько еще Волочкова протянет на треш-пиаре

Эксперт объяснил, чем может закончиться для танцовщицы постоянное «повышение градуса».

Балерина Анастасия Волочкова является одной из самых ярких и неоднозначных звезд отечественного шоу-бизнеса, но ее методы пиара имеют недостаток, который может однажды свести ее усилия на нет. Об этом 5-tv.ru заявил маркетолог и экономист Никита Шатохин.

Он отметил, что знаменитость имеет весомый бэкграунд и раскрученное имя благодаря балетному прошлому. Роль, безусловно, также играет интересная и яркая внешность, добавил эксперт.

«Даже тот факт, что она сумела присвоить себе в некотором смысле бренд шпагата, говорит о многом. Ведь мы, заходя в соцсети и видя там фото девушки в очень маленьком купальнике и на шпагате, с большой долей вероятности распознаем в ней Анастасию Волочкову», — говорит Шатохин.

При этом основная часть пиар-стратегии звезды построена на тех же принципах, что используют так называемые треш-блогеры, указал маркетолог. По его мнению, заголовки статей о Волочковой в СМИ, как правило, «желтушные и сексуализированные».

Кроме того, у нее достаточно одиозные визави — чего стоит только эпатажный актер и шоумен Никита Джигурда. Наконец, Волочкова часто и открыто противопоставляет себя окружающим, причем пытаясь делать это громко и ярко.

«Это один из путей пиара, который содержит определенную сложность. Когда ты идешь по такому пути, тебе нужно постоянно накалять страсти. Нельзя дать два-три заголовка подряд, которые будут об одном и том же. Уровень скандала всегда должен повышаться. И, конечно, в какой-то момент он достигнет пика. Настанет апогей, после которого ты станешь неинтересен людям, потому что ничего более трешового и яркого выдать не сможешь», — считает маркетолог.

Впрочем, добавил экономист, пока что пиарщики балерины справляются, а ее «машина пиара» работает. Главное — не буксовать, подытожил Шатохин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Волочкова заявила об отсутствии сроков годности у ее популярности.