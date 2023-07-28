Зарыли топор войны: Мари Краймбрери и Рита Дакота помирились после скандала

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Виктория Сытник
Виктория Сытник 87 0

Мари Краймбрери и Рита Дакота помирились после скандала

Зарыли топор войны: Мари Краймбрери и Рита Дакота помирились после скандала

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

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В 2018 году одна обвиняла другую в изменах с супругом.

Певицы Рита Дакота и Мари Краймбрери снова дружат и даже в скором времени порадуют своих слушателей новым дуэтом. Об этом сообщает издание StarHit.

В 2018 году Рита Дакота проживала не самый легкий период: после трех лет брака певица узнала о предательстве со стороны ее уже бывшего супруга — Влада Соколовского. Как рассказывала артистка в своем личном блоге, бывший участник группы «БиС» изменял ей на протяжении всех отношений с многочисленными девушками. По словам Дакоты, в число разлучниц вошла и певица Мари Краймбрери, которая на тот момент только начинала свой путь в отечественном шоу-бизнесе.

«Ходят слухи, что с ней Влад тоже спал и песня „Палево“ именно об этом. А творчество очень нравится, талантливая девочка», — ответила Дакота своим подписчикам, когда ее спросили, как она относится к песням восходящей звезды.

После чего Мари Краймбрери накрыла волна хейта со стороны преданных поклонниц Дакоты, которые обвиняли девушку в распаде семьи. Любопытно, что на тот момент исполнительница сингла «Палево» даже не была знакома с Соколовским.

«Я воспитана супер-правильной честной девочкой, которую не интересует чужое. А тут оказывается, что я — любовница человека, с которым я не знакома лично, это меня, конечно, немножечко ранило. Но больше всего ранили слова мамы: «Это правда?» — с обидой сказала Краймбрери.

Однако чуть позже Дакота все-таки выяснила, что молодая певица не имеет никакого отношения к развалу ее семьи. Бывшая участница «Фабрики звезд» оправдалась за столь громкое заявление, объяснив, что произошедшее — «вранье и попытки конкретных людей столкнуть меня лбами с конкретными людьми».

Дакота извинилась перед своей коллегой по цеху, однако каменная стена между девушками так и не разрушилась. Работая в одной индустрии, певицы не общались. Зарыть топор войны предложила Дакота — исполнительница хита «Полчеловека» прислала Мари песню и предложила спеть дуэтом, на что девушка ответила согласием, оценив предложенный материал.

Ранее 5-tv.ru писал, что Рита Дакота и Влад Соколовский воссоединились ради дочери.

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