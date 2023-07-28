О чем говорили и договаривались в кулуарах мероприятия?

Стартует второй день экономического и гуманитарного саммита «Россия — Африка», он обещает стать главным за все время форума. Тем не менее, первые результаты есть уже сейчас.

Одна из крупнейших российских корпораций военно-промышленного комплекса начала переговоры сразу с несколькими странами о поставках туда оборудования. Нигерия заявила о заинтересованности в приобретении российских истребителей.

В нашем МИД рассказали о переговорах об открытии десяти новых посольств на континенте. О чем еще говорили и договаривались в кулуарах, рассказал корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин выступил с предложением усилить работу с образовательной системой в странах Африки.