Результаты уже есть: как прошел первый день саммита «Россия — Африка»

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Ряд крупных соглашений подписали в ходе первого дня саммита «Россия — Африка»

Фото, видео: © РИА Новости / Кирилл Кухмарь; 5-tv.ru

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О чем говорили и договаривались в кулуарах мероприятия?

Стартует второй день экономического и гуманитарного саммита «Россия — Африка», он обещает стать главным за все время форума. Тем не менее, первые результаты есть уже сейчас.

Одна из крупнейших российских корпораций военно-промышленного комплекса начала переговоры сразу с несколькими странами о поставках туда оборудования. Нигерия заявила о заинтересованности в приобретении российских истребителей.

В нашем МИД рассказали о переговорах об открытии десяти новых посольств на континенте. О чем еще говорили и договаривались в кулуарах, рассказал корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин выступил с предложением усилить работу с образовательной системой в странах Африки.

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