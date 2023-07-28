«Им сверху вдобавок»: ВСУ подорвались на своих же минах под Угледаром

ВСУ подорвались на своих же минах под Угледаром
Фото: © РИА Новости
Очередная попытка так называемого контрнаступления для неонацистов провалилась.
Боевики Вооруженных сил Украины в очередной раз попытались прорвать оборону на угледарском направлении. Но попытка не увенчалась успехом, рассказал РИА Новости военнослужащий с позывным «Бука» из 2-го стрелкового батальона имени Дмитрия Донского.
Боец поделился, что несколько дней назад группа пехоты противника вышла в сопровождении трех единиц тяжелой техники, но добраться до позиций российских военных не смогла.
«Подорвались на собственных минах. Плюс подоспела наша РСЗО, накинула им сверху вдобавок, и очередная попытка наступления захлебнулась», — рассказал «Бука».
Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как раненный в ходе отражения украинского контрнаступления стрелок Гаджи Магомедов не бросил оружие, а продолжил отбиваться и удерживать позиции.
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