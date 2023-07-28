«Благодаря мужеству»: как раненый стрелок удержал позиции российских войск

Рядовой совершил героический поступок — несмотря на ранение, продолжил вести огонь по противнику.

Раненный в ходе отражения украинского контрнаступления стрелок Гаджи Магомедов не бросил оружие, а продолжил отбиваться и удерживать позиции. Об этом РИА Новости рассказал начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

Он уточнил, что рядовой выполнял задачи спецоперации на одном из участков южнодонецкого направления, где в ходе боя и получил ранение. При этом он смог ликвидировать несколько неонацистов, а также продолжил вести огонь.

«Благодаря мужеству и героизму рядового Гаджи Магомедова и его сослуживцев атака противника была отражена, позиции российских войск были удержаны», — подчеркнул Чехов.

Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что все отличившиеся участники специальной военной операции будут представлены к госнаградам.