«Благодаря мужеству»: как раненый стрелок удержал позиции российских войск

Раненый российский стрелок не прекратил огонь и помог отразить атаку в зоне СВО
Фото: © РИА Новости
Рядовой совершил героический поступок — несмотря на ранение, продолжил вести огонь по противнику.
Раненный в ходе отражения украинского контрнаступления стрелок Гаджи Магомедов не бросил оружие, а продолжил отбиваться и удерживать позиции. Об этом РИА Новости рассказал начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.
Он уточнил, что рядовой выполнял задачи спецоперации на одном из участков южнодонецкого направления, где в ходе боя и получил ранение. При этом он смог ликвидировать несколько неонацистов, а также продолжил вести огонь.
«Благодаря мужеству и героизму рядового Гаджи Магомедова и его сослуживцев атака противника была отражена, позиции российских войск были удержаны», — подчеркнул Чехов.
Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что все отличившиеся участники специальной военной операции будут представлены к госнаградам.
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