Умер один из основателей группы The Eagles Рэнди Мейснер

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Срочная новость 31 0

Один из лидеров культовой рок-группы умер из-за осложнений после тяжелой болезни.

Умер один из основателей группы The Eagles Рэнди Мейснер

Фото: www.globallookpress.com / Sergei Bachlakov

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В США умер американский музыкант, певец, автор песен и один из основателей группы The Eagles Рэнди Мейснер. Информация о трагической потере в рок-музыке была опубликована на официальном сайте музыкального коллектива.

«The Eagles с сожалением сообщают, что один из основателей, басист и вокалист Рэнди Мейснер скончался 26 июля в Лос-Анджелесе в возрасте 77 лет из-за осложнений, вызванных хронической обструктивной болезнью легких», — говорится в заявлении группы.

Рэндалл Герман Мейснер родился в маленьком городке штата Небраска и был вторым ребенком и единственным сыном в семье фермеров. Все четверо его бабушек и дедушек были иммигрантами из поволжских немцев. Любовь к музыке ему привили еще в семье: мать часто пела и был учителем игры на скрипке. Впервые Рэнди начал играть еще в школе.

Первая группа Мейснера не получила широкой известности: он играл на басу и пел в провинциальной группе под названием The Dynamics с 1961 по 1965 год. Затем музыкант начал играть в составе Stone Canyon Band, но спустя несколько лет ушел из коллектива.

Первый состав группы The Eagles после выхода первого альбома. Фото: www.globallookpress.com / Peter Mazel / SUNSHINE

А в сентябре 1971 года Мейснер вместе с Доном Хенли, Гленном Фреем и Берни Лидоном) сформировал легенду классического рока — группу The Eagles. Одноименный дебютный альбом они выпустили в 1972 году. Рэнди Мейснер обычно играл на басу и исполнял партии бэк-вокала, но он приложил руку к песням каждого альбома коллектива — в первую очередь, к хиту Take It to the Limit, первому синглу группы, разошедшийся миллионным тиражом. Причиной ухода из группы стало желание проводить больше времени с семьей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, от чего скончался исполнивший песню Love Is In The Air певец Мартин Стивенс.

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