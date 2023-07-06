Умер исполнивший песню Love Is In The Air певец Мартин Стивенс

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 106 0

Также его знают по исполнению таких композиций, как Midnight Music и J'aime la musique.

Умер исполнивший песню Love Is In The Air певец Мартин Стивенс

Фото: Фото из открытых источников

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Канадский поп-исполнитель, звезда эпохи диско Мартин Стивенс скончался на 70-м году жизни. Об этом сообщает издание TVA Nouvelles.

Подробности и причины смерти не приводятся.

Большую известность Стивенсу принесла песня Love is in the Air. Также его знают по исполнению таких композиций, как Midnight Music и J'aime la musique. Музыкант два года подряд номинировался на национальную премию Juno в категории «Самый продаваемый сингл». На международный уровень Стивенс вышел благодаря англоязычной пластинке Midnight Music.

Также известно, что в 2007 году певец выпустил автобиографию, наполненную яркими откровениями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что легендарный летчик-испытатель Леонид Попов умер на 83-м году жизни в Подмосковье.

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