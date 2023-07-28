В стиле «Барби»: шеф-кондитер представил рецепт вкусного розового десерта

|
Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 22 0

Шеф-кондитер Эглуте Зубкова раскрыла рецепт десерта «Барби»

В стиле «Барби»: шеф-кондитер представил рецепт вкусного розового десерта

Фото: www.globallookpress.com / Helmut Meyer zur Capellen

Читайте нас в: Дзен Новости

Основная начинка создаст вкус бабл-гам, который так любит кукла-красавица.

Чтобы приготовить простой и вкусный десерт в стиле «Барби» потребуется совсем немногое — паста бабл-гам (в простонародье «жвачка»), воздушный лимонный мусс на меренговой основе и пастила маршмэллоу. Этим рецептом десерта Barbie Bubble Gum в беседе с изданием Газета.ру поделилась шеф-кондитер Эглуте Зубкова.

Помимо этих продуктов на кухне еще должны находиться следующие — белый шоколад, сахар, яйца, сливки с высоким процентом жирности, какао-масло, вода, розовый пищевой краситель и желатин.

Рецепт очень прост — яичные белки нужно взбить с сахаром до состояния меренги. После этого необходимо добавить сливки, пасту бабл-гам и желатин. Должен получиться тягучий мусс, его следует разлить по формочкам, добавить маршмэллоу и убрать в морозилку до полного застывания.

Пока десерт «морозится», приготовьте глазурь, для нее потребуется шоколад, причем именно белый. С ним необходимо смешать какао-масло и розовый краситель. Достаньте формы из морозилки, покройте десерт равномерно глазурью и снова уберите в морозилку.

Ранее 5-tv.ru пообщался с кинокритиком и узнал, что сделало фильм «Барби» таким культовым.

+20° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
90.02
-0.03 100.22
0.50
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 31 июля по 6 ...

Последние новости

13:14
Ида Галич: Если ты понял, в чем урок, отпусти учителя
13:14
Путин раскрыл сумму списанных странам Африки долгов
13:07
«Я виновата, довела»: Асмус отреагировала на критику того, что абьюз — это модно
12:55
Удар в спину: Еврокомиссия сделала болезненный для Украины шаг
12:48
«Ошибка за ошибкой»: как Запад разрушил мировую экономику в период пандемии
12:43
Путин призвал вернуться к строительству предприятий в Африке

Сейчас читают

Толкалина обратилась к женщинам после травли за фото в полуобнаженном виде
«В моей жизни есть две легенды» — Алла Рид о работе с Градским, становлении в профессии и женском прочтении Высоцкого
«Дети — это мои учителя»: как Юта поменяла свое отношение к жизни
Несокрушимая САУ «Нона»! Лучшее видео из зоны СВО за день

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео