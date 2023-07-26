«Мистическое ощущение»: как «Барби» стал одним из главных фильмов года

В чем заключается секрет оглушительного успеха этой картины?

В последнее время от фильма «Барби» режиссера Греты Гервиг, кажется, не деться никуда — социальные сети пестрят фото, видео и мемами о нем. Кинокритик Сергей Сычев объяснил 5-tv.ru, в чем заключается успех картины.

«C „Барби“ совершенно понятно, почему (фильм вызвал ажиотаж — Прим. ред.). Это, во-первых, первый раз, когда выдающаяся актриса (Гервиг — Прим. ред.), очень интересный режиссер, участник оскаровской гонки, работает в формате такого большого коммерческого кино. Потому что проект фильма „Барби“, согласованный с производителем этих кукол, и крупных проектов разнообразных, этот проект уже очень много лет, по-моему, с 2009 года был в разработке, переходил от одного автора к другому, рассматривались разные актрисы», — говорит эксперт.

То есть, добавил он, такой проект на первый взгляд не предполагает особого авторского вмешательства. И затем он вдруг достается Гервиг — режиссеру-феминистке и в целом крупной творческой фигуре.

Более того, соавтором стал Ноа Баумбах, который также приходится ей мужем. Он является одним из лучших сценаристов и режиссеров независимого американского кино, подчеркнул Сычев.

Еще один компонент успеха — выпуск промо-материалов, в том числе трейлеров. За счет яркости и концептуальности им удавалось собирать десятки миллионов просмотров.

Все это привело к тому, что «Барби», пожалуй, стал самым долгожданным фильмом сезона, считает кинокритик. Как итог — картина собрала уже более 330 миллионов долларов в мировом прокате.

Что можно сказать об игре актеров?

Главные роли в картине исполнили Марго Робби и Райан Гослинг. Они оба являются артистами оскаровского масштаба, напоминает эксперт.

То, как они превратились в кукол, которые думают, говорят, сомневаются и страдают — результат их выдающейся работы, подчеркнул он. Данный факт позволяет буквально почувствовать с экрана, что они являются игрушками — это странное и почти мистическое ощущение, делится Сычев.

При этом Гослинг, по признанию многих американских СМИ, сыграл даже лучше Робби. Он, возможно, стал главным открытием фильма.

Сколько «Барби» еще заработает в прокате?

Картина, приводит статистику Сычев, начала понемногу проседать в бокс-офисе после стартовых выходных. Можно предположить, продолжил он, что история Робби и Гослинга вряд ли перевалит за миллиард долларов.

Однако 700 миллионов — вполне реальная цифра, допускает кинокритик. Ситуацию для «Барби» улучшает и отсутствие больших конкурентов — «Оппенгеймер» режиссера Кристофера Нолана все же длиннее и тематически сложнее, подытожил он.

Ранее 5-tv.ru писал, актеры «Оппенгеймера» ушли с премьеры фильма из-за забастовки.