«Это ад»: Юлия Ковальчук рассказала о проблемах беременности в 40 лет
Юлия Ковальчук во время беременности перенесла воспаление седалищного нерва
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov
О чем знаменитость предупреждали врачи?
Всего несколько недель назад Юлия Ковальчук раскрыла то, что они с мужем Алексеем Чумаковым стали родителями во второй раз. Теперь певица постоянно рассказывает поклонникам о том, как протекало ее «интересное положение».
По откровенному признанию самой исполнительницы, беременность в 40 лет значительно отличается от первой, когда ей было 34 года. Особенно тяжело прошли последние месяцы.
Где-то на седьмом у нее воспалился седалищный нерв.
«Это ад, скажу я вам, невозможно повернуться и пошевелиться», — выразила эмоции певица в своем блоге.
Врачи предупредили ее, что это состояние продлится до родов, но ее такой ответ не устроил. Чтобы победить недуг, женщина делала специальную зарядку и растяжку, через две недели недомогание ее отпустило.
Также артистка мучилась от отеков, поэтому старалась ограничивать себя в жидкости и пила воду только в первой половине дня. Зато роды прошло максимально комфортно. Оказалось, что певица воспользовалась услугами звездного госпиталя «Лапино» по примеру многих коллег по шоу-бизнесу.
Экс-солистка группы «Блестящие» рожала сама. По ее словам, это один из самых ярких моментов в ее жизни. Кроме того, она сообщила, что во время беременности продолжала работать, но не выступала с концертами.
«Старалась пить»: Ковальчук поделилась подробностями второй беременности
Имя младшей дочери подобрали созвучное с именем старшей Амелией, маленькую принцессу назвали Алисия.
Ранее 5-tv.ru писал, что Ковальчук заявила, что устала от ухода за дочкой.
Читайте также
94%
-0.03 100.22
0.50
Нашли ошибку?