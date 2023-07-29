Настасья Самбурская не вернется в «Универ» из-за маленького гонорара

|
Виктория Сытник
Виктория Сытник 12 0

Актриса не смогла договориться с продюсерами.

Настасья Самбурская не вернется в «Универ» из-за маленького гонорара

Фото: © РИА Новости / Светлана Шевченко

Читайте нас в: Дзен Новости

Настасья Самбурская не появится в новом сезоне телесериала-ситкома «Универ». Об этом знаменитость призналась в личном блоге.

Съемки продолжения популярного сериала «Универ. 13 лет спустя» в самом разгаре. На телеэкранах зрители увидят своих любимых актеров: Анну Хилькевич, Станислава Ярушина, Арарата Кещяна и даже Виталия Гогунского, персонаж которого вернется в сериал.

Однако в съемках не примет участие Настасья Самбурская.

«Все банально, не смогли договориться о ставке», — объяснила актриса.

По мнению Самбурской, с момента последних съемок сумма должна была увеличиться, однако продюсеры, по ее словам, отказались поднимать гонорар.

Ранее 5-tv.ru писал, что Самбурская впечатлила партнера постельной сценой.

+15° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
90.98
0.96 99.96
-0.26
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 31 июля по 6 ...

Последние новости

1:20
Настасья Самбурская не вернется в «Универ» из-за маленького гонорара
1:00
Оксана Самойлова шокировала старшую дочь Ариелу сюрпризом в день рождения
0:46
Путин: РФ готова искать пути мирного урегулирования ситуации вокруг Украины
0:32
Стали известны время и место прощания с актрисой Ниной Дробышевой
0:19
Путин заявил об отсутствии нарушений устава ООН со стороны России
0:07
Зеленский сообщил о повреждении здания СБУ в Днепре

Сейчас читают

Толкалина обратилась к женщинам после травли за фото в полуобнаженном виде
Пострадавшего в ДТП с дочерью Пореченкова перевели в реабилитационный центр
Момент падения обломков ракеты ВСУ в Таганроге — видео
«В моей жизни есть две легенды» — Алла Рид о работе с Градским, становлении в профессии и женском прочтении Высоцкого

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео