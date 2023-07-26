«Быстро, жестко, без эмоций»: Самбурская впечатлила партнера постельной сценой

Звезда сериала «Макс и Гусь» Никита Кологривый раскрыл пикантные детали съемочного процесса.

Настасья Самбурская на съемочной площадке работает «бесперебойно, как часы». Так актрису охарактеризовал ее коллега по театру и работе в сериале «Макс и Гусь» Никита Кологривый. В интервью KP.RU он поделился впечатлениями от съемок постельной сцены со звездой «Универа».

Актер утверждает, что совсем не смутился, когда на съемочной площадке абсолютно обнаженная Самбурская, будучи в образе своей героини, поднялась перед ним в полный рост из ванной и предложила заняться сексом.

«Мы с Настей знакомы еще со времен работы в театре на Малой Бронной. Я знаю ее как прежде всего драматическую актрису и уж потом — красотку. Поэтому меня ничего не смущало. Настя работает как часы. Бесперебойно. Откровенные сцены зачастую снимаются в сложных условиях, так что людям нет дела до соития мужчины и женщины — это всего лишь производство. Все происходит быстро, четко, жестко и без лишних эмоций. Словом, это не так романтично, как многим кажется», — поделился Кологривый.

Закрытая премьера «пацанского» сериала «Макс и Гусь» режиссера Дениса Павлова прошла 20 июля в столичном киноконцертном зале «Октябрь». Главные роли в картине исполнили Никита Кологривый, Владимир Карпук, Наталья Бардо, Настасья Самбурская, Владимир Епифанцев, Игорь Жижикин, Юлия Беретта, Глеб Калюжный и другие.

Ранее актер Никита Кологривый в беседе с ведущей спецпроекта 5-tv.ru «ОтЛичная жизнь» Светланой Шевченко поделился своими мыслями о состоянии российского кинематографа.