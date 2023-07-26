«Быстро, жестко, без эмоций»: Самбурская впечатлила партнера постельной сценой

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 319 0

Никита Кологривый заявил, что вид обнаженной Настасьи Самбурской его не смутил

«Быстро, жестко, без эмоций»: Самбурская впечатлила партнера постельной сценой

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

Читайте нас в: Дзен Новости

Звезда сериала «Макс и Гусь» Никита Кологривый раскрыл пикантные детали съемочного процесса.

Настасья Самбурская на съемочной площадке работает «бесперебойно, как часы». Так актрису охарактеризовал ее коллега по театру и работе в сериале «Макс и Гусь» Никита Кологривый. В интервью KP.RU он поделился впечатлениями от съемок постельной сцены со звездой «Универа».

Актер утверждает, что совсем не смутился, когда на съемочной площадке абсолютно обнаженная Самбурская, будучи в образе своей героини, поднялась перед ним в полный рост из ванной и предложила заняться сексом.

«Мы с Настей знакомы еще со времен работы в театре на Малой Бронной. Я знаю ее как прежде всего драматическую актрису и уж потом — красотку. Поэтому меня ничего не смущало. Настя работает как часы. Бесперебойно. Откровенные сцены зачастую снимаются в сложных условиях, так что людям нет дела до соития мужчины и женщины — это всего лишь производство. Все происходит быстро, четко, жестко и без лишних эмоций. Словом, это не так романтично, как многим кажется», — поделился Кологривый.

Закрытая премьера «пацанского» сериала «Макс и Гусь» режиссера Дениса Павлова прошла 20 июля в столичном киноконцертном зале «Октябрь». Главные роли в картине исполнили Никита Кологривый, Владимир Карпук, Наталья Бардо, Настасья Самбурская, Владимир Епифанцев, Игорь Жижикин, Юлия Беретта, Глеб Калюжный и другие.

Ранее актер Никита Кологривый в беседе с ведущей спецпроекта 5-tv.ru «ОтЛичная жизнь» Светланой Шевченко поделился своими мыслями о состоянии российского кинематографа.

+18° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
90.09
-0.40 99.69
-0.67
Когда все валится из рук просто опусти руки: китайский совет дня на среду...

Последние новости

11:35
«Очередной шаг к разрушению»: Россия ответит на решение Молдавии по посольству
11:32
«Прям вот сесть»: можно ли забеременеть от использованного полотенца
11:20
«Если бы это был индийский сериал» — взрыв «Газели» под Тюменью сняли на видео
11:16
«С четырех утра»: как ВСУ пытаются прорвать оборону в Запорожской области
11:09
Путин заявил о поддержке Африки в стремлении к социально-экономической стабильности
11:00
ФСБ ликвидировала подмосковную нарколабораторию, управляемую с Украины

Сейчас читают

В браке Екатерины Шпицы обнаружили серьезные проблемы
«Золотые» военкомы и 53 сериала для гибнущего народа — слепок с Украины Зеленского
«Сериал из песен»: Аш 23 готовит переворот в музыкальной индустрии
«В моей жизни есть две легенды» — Алла Рид о работе с Градским, становлении в профессии и женском прочтении Высоцкого

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео