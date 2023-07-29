Украинская армия продолжает нести большие потери на поле боя.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) разваливаются под натиском российской армии. Такое мнение выразил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

«ВСУ начинают таять. <…> Украина уже проиграла, ее вооруженные силы разваливаются на части», — сказал Макгрегор в интервью YouTube-каналу Redacted.

Эксперт отметил, что украинские больницы переполнены.

До этого Макгрегор заявил, что в украинской армии регулярными и массовыми становятся случаи неподчинения, солдаты отказываются идти в бой и бегут с передовой. По его данным, украинские боевики соглашаются на условия плена, поскольку российские силы относятся к ним лучше, чем собственное командование. Все это, по словам Макгрегора, ставит под большое сомнение лидерство главы киевского режима Владимира Зеленского.

Ранее, писал 5-tv.ru, президент РФ Владимир Путин озвучил потери личного состава ВСУ за период контрнаступления.