«Начинают таять»: в США заявили о развале ВСУ на части
Экс-советник Пентагона Макгрегор заявил, что ВСУ разваливаются под натиском российских сил
Фото: www.globallookpress.com / Alex Chan Tsz Yuk
Украинская армия продолжает нести большие потери на поле боя.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) разваливаются под натиском российской армии. Такое мнение выразил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
«ВСУ начинают таять. <…> Украина уже проиграла, ее вооруженные силы разваливаются на части», — сказал Макгрегор в интервью YouTube-каналу Redacted.
Эксперт отметил, что украинские больницы переполнены.
До этого Макгрегор заявил, что в украинской армии регулярными и массовыми становятся случаи неподчинения, солдаты отказываются идти в бой и бегут с передовой. По его данным, украинские боевики соглашаются на условия плена, поскольку российские силы относятся к ним лучше, чем собственное командование. Все это, по словам Макгрегора, ставит под большое сомнение лидерство главы киевского режима Владимира Зеленского.
Ранее, писал 5-tv.ru, президент РФ Владимир Путин озвучил потери личного состава ВСУ за период контрнаступления.
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