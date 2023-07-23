Путин озвучил потери личного состава ВСУ за период контрнаступления

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 58 0

Путин: потери ВСУ за период контрнаступления превысили 26 тысяч человек

Путин озвучил потери личного состава ВСУ за период контрнаступления

Фото: www.globallookpress.com / Pavlo_bagmut

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Тема:
Украинское контрнаступление

Потери фиксируются не только среди украинских сил, но и в бригадах иностранных наемников.

В ходе переговоров президента РФ Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко затрагивалась тема украинского контрнаступления. В частности, глава РФ озвучил потери украинской стороны за этот период.

После того, как Лукашенко сообщил о том, что безвозвратные потери ВСУ составили около 26 тысяч боевиков, Путин поправил его и заметил, что за период украинского контрнаступления потери эту цифру уже превысили.

Также лидеры России и Белоруссии обсудили и ликвидацию иностранных наемников в зоне спецоперации. В основном потери среди иностранцев, примкнувших к ВСУ, происходят из-за непродуманной тактики и человеческой глупости.

Российский лидер подчеркнул, что общественность стран, правительство которых отправляет людей в зону спецоперации, должна знать о происходящем.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что за сутки в ходе СВО российские войска уничтожили рекордное количество иностранной техники.

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