Российские военные уничтожили несколько складов ВСУ

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 40 0

Минобороны РФ: армия России уничтожила склад топлива ВСУ в Запорожье

Российские военные уничтожили несколько складов ВСУ

Фото: © РИА Новости / Виталий Невар

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За прошедшие сутки в районе города Запорожья был истреблен склад топлива ВСУ.

Российские военные уничтожили технику Вооруженных сил Украины и несколько складов. Об этом сообщает официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, за прошедшие сутки в районе города Запорожья был истреблен склад топлива ВСУ.

«В районе населенного пункта Марьяновка Запорожской области был поражен склад боеприпасов ВСУ», — говорится в сообщении.

Спецоперация РФ на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Тогда ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Запад поставил Зеленского перед кошмарным выбором.

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