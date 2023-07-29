«Тихо, тихо»: Роман Костомаров покорил новую высоту

|
Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Срочная новость 15 0

Роман Костомаров опубликовал новое видео тренировки с покорением высоты на уровне колена

Фото, видео: Прокофьев Вячеслав / ТАСС; Telegram / kostomarovroman / Роман Костомаров; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Теперь фигурист может преодолевать небольшие препятствия.

Роман Костомаров продолжает восстанавливаться после перенесенных операций. В соцсетях спортсмен опубликовал ролик, на котором преодолевает новую высоту — где-то на уровне колена.

«Два месяца назад эта высота казалась невозможной… А нет, это только казалось», — подписал пост знаменитый фигурист.

Видео сняла его жена Оксана Домнина, которая очень переживает за спортсмена.

«Тихо, тихо», — взволнованно говорит она, когда препятствие пошатнулось под ногой Костомарова.

Олимпийский чемпион попал в больницу в начале 2023 года. Сперва ему диагностировали пневмонию, а в дальнейшем состояние спортсмена стремительно ухудшалось.

За это время Костомаров пережил кому, два инсульта, сепсис и гангрену. Вследствие осложнений ему ампутировали пораженные некрозом стопы, голени, кисть одной руки и пальцы второй.

+16° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
90.98
0.96 99.96
-0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:10
«Тихо, тихо»: Роман Костомаров покорил новую высоту
14:55
«Я не убиваю фламинго!» — Анна Асти оправдалась за свой райдер
14:37
Российские военные уничтожили несколько складов ВСУ
14:25
Суд арестовал подозреваемого в диверсии на Куйбышевском НПЗ
14:14
Минобороны: ВС РФ нанесли удар по пункту управления ВСУ в Днепропетровске
13:59
«Найден, жив»: волонтеры спасли парня, пропавшего на перевале Дятлова

Сейчас читают

Толкалина обратилась к женщинам после травли за фото в полуобнаженном виде
Чем опасен вросший ноготь и как избежать этой проблемы — советы подолога
Раз и навсегда? Может ли удаленный из организма жир вернуться обратно
«В моей жизни есть две легенды» — Алла Рид о работе с Градским, становлении в профессии и женском прочтении Высоцкого

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео