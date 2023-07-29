«Тихо, тихо»: Роман Костомаров покорил новую высоту
Роман Костомаров опубликовал новое видео тренировки с покорением высоты на уровне колена
Фото, видео: Прокофьев Вячеслав / ТАСС; Telegram / kostomarovroman / Роман Костомаров; 5-tv.ru
Теперь фигурист может преодолевать небольшие препятствия.
Роман Костомаров продолжает восстанавливаться после перенесенных операций. В соцсетях спортсмен опубликовал ролик, на котором преодолевает новую высоту — где-то на уровне колена.
«Два месяца назад эта высота казалась невозможной… А нет, это только казалось», — подписал пост знаменитый фигурист.
Видео сняла его жена Оксана Домнина, которая очень переживает за спортсмена.
«Тихо, тихо», — взволнованно говорит она, когда препятствие пошатнулось под ногой Костомарова.
Олимпийский чемпион попал в больницу в начале 2023 года. Сперва ему диагностировали пневмонию, а в дальнейшем состояние спортсмена стремительно ухудшалось.
За это время Костомаров пережил кому, два инсульта, сепсис и гангрену. Вследствие осложнений ему ампутировали пораженные некрозом стопы, голени, кисть одной руки и пальцы второй.
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