Моравецкий утверждает, что более сотни вагнеровцев идут к Сувалкскому коридору

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 58 0

Премьер-министр Польши: более сотни вагнеровцев двинулись к Сувалкскому коридору

Моравецкий утверждает, что более сотни вагнеровцев идут к Сувалкскому коридору

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

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В Польше готовятся к отражению «гибридной атаки» на свою территорию.

Около ста бойцов ЧВК «Вагнер», дислоцированных в Белоруссии, двигаются в сторону Польши. С таким заявлением выступил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.

«У нас есть информация о том, что более сотни наемников из группы „Вагнера“ выдвинулись к Сувалкскому перешейку недалеко от белорусского Гродно. Это, безусловно, является шагом к последующей гибридной атаке на территорию Польши», — сказал он.

По версии Моравецкого, вагнеровцы в форме белорусских пограничников будут помогать нелегальным мигрантам проникать в Польшу, а также сами начнут переходить границу под видом нелегалов, что «создаст дополнительные риски» польской стороне.

На днях польский министр внутренних дел Мариуш Каминьский заявил, что в Варшаве предельно серьезно отнеслись к высказыванию белорусского главы Александра Лукашенко о желании бойцов из группы «Вагнер» побывать на «экскурсии» в Польше. Министр определил это заявление как элемент психологической войны и подчеркнул, что граничащие с Белоруссией государства дадут совместный ответ на любую «серьезную провокацию» вплоть до «полной изоляции» Белоруссии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президента Белоруссии Александра Лукашенкo, по его словам, начали «напрягать» бойцы группы «Вагнер», которые хотят «идти на Варшаву».

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